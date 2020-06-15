Minibüste 17 yerine 35 yolcu

Corona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında İstanbul Esenyurt'ta içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı.

DHA 15.06.2020 - 13:49 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 13:51

Minibüste 17 yerine 35 yolcu

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İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mehterçeşme Mahallesi'nde minibüsler ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı.

Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi.

104 LİRA CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine minibüs sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara paraları iade edildi.

''CORONADAN ÖNCE DE BÖYLEYDİ''

Yolcular, az sayıda gelen araçlara binmek zorunda kaldıklarını belirtirken, bu durumun corona virüsten önce de aynı olduğunu söyledi.

''ARAÇ SAYISININ ARTIRILMASI GEREK''

Bir yolcu, "Bize yazık günah değil mi? Bu insanlara da yazık. Araç sayısının artırılması gerek. Bu hatta belediye otobüs koysun" dedi.

Polis ekipleri durdurdukları bir işçi servisinde de maskesiz yolcu olduğunu belirledi. İşçi, maskesini evde unuttuğunu söyleyince servis sürücüsü maske vererek yoluna devam etti.

VİDEO: 14 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 35 TARIM İŞÇİSİ ÇIKTI (ARŞİV)

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