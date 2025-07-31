Minibüste 24 göçmen yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığına karşı mücadele aralıksız sürdürülüyor.

Mücadele kapsamında Antakya Akasya Mahallesi'nde bir minibüsten deprem hasarlı bir ikamete göçmenler indirilirken yakalandı. Araçta üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 24 göçmen tespit edildi.

Olayın şüphelisi A.T. yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.