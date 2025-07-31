Minibüste 24 göçmen yakalandı

Hatay’da göçmen kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda bir minibüste 24 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüste 24 göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığına karşı mücadele aralıksız sürdürülüyor.

Mücadele kapsamında Antakya Akasya Mahallesi'nde bir minibüsten deprem hasarlı bir ikamete göçmenler indirilirken yakalandı. Araçta üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 24 göçmen tespit edildi.

Olayın şüphelisi A.T. yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. 

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