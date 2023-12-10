Minibüste kaçak göçmenler: Sürücü ve 2 arkadaşı tutuklandı

Reis Güngör ile arkadaşları Barış Koçak ve Şinasi Durmuş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden aldıkları 8 kaçak göçmeni minibüs ile İstanbul’a taşıyordu. Şahıslar kent merkezi girişinde polis uygulama noktasını görünce durdu.



Minibüs sürücüsü Güngör, göçmenlere polis uygulama noktasını geçtikten sonra alacağını söyleyerek indirdi.



Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bu sırada minibüsten inen yaşları 15 ile 30 arasında değişen 8 kaçak göçmeni yakaladı.



Ardından da kaçmak isteyen minibüs şoförü Reis Güngör ve arkadaşları Barış Koçak ile Şinasi Durmuş yakalanarak gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Reis Güngör, Barış Koçak ve Şinasi Durmuş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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