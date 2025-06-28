Minibüste yavru kedi kurtarma seferberliği

Olay, merkez Yenişehir ilçesi D-400 kara yolu üzerindeki bir durakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Erdemli hattında sefer yapan Mes Koop’a ait bir minibüste durakta beklediği sırada, yolcular araç altından gelen miyavlama sesini fark ederek şoföre bildirdi.

Şoför Selim Serdar Tural, hemen aracın altına yöneldi. Aracın altına uzanarak bir süre uğraş veren Tural, yavru kediyi bulunduğu yerden dikkatlice çıkardı.

Sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kedinin sağ salim kurtarılması, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.