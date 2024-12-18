Minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da bir minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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