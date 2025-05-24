Minibüsten binlerce paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli'nde durdurulan bir minibüste 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Minibüsten binlerce paket kaçak sigara çıktı

'de polis 35 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde kapalı kasa bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada; 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

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