Minibüsten düşen valiz polis ekiplerini harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşlar kavşak içerisine bırakılmış şüpheli bir valiz gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KAVŞAK TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizin fünye yardımıyla patlatılması için hazırlıklarına başladı.

İÇİNDEN KİŞİSEL EŞYALAR ÇIKTI

Yapılan incelemeler esnasında valizin bir şehiriçi minibüsünden düştüğü tespit edildi. Sahibine ulaşılmasının ardından şüpheli valiz patlatılmazken, içinden kıyafet gibi kişisel eşyalar çıktı.

