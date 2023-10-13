Minibüsten yola dökülen yağ hastanelik etti

Üsküdar'da motor yağı dökülen yolda kayan kadın hastanelik oldu.

Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde iddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen servis minibüsünden yola yağ döküldü.

Cadde üzerinde kurye olarak çalışan Mert Bektaş, diğer motosiklet kullanıcılarının dikkatli olması için video çekmeye başladı. Bektaş'ın görüntü aldığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yağ birikintisine bastığı anda yere düştü.

Kafasını sert şekilde yola vuran kadın vatandaşlar tarafından taksi ile hastaneye götürüldü.

"NALBURDAN TOPRAK ALIP BİZ DÖKTÜK"

Olay anını çeken Mert Bektaş, arkadaşlarını uyarmak için video çektiğini anlattı.

Bektaş, "Videonun sonunda teyzenin düştüğüne şahit oldum. Sert şekilde kafasını vurdu. Bu kameraya yansıdı. Kendisine yardımcı olduk. Teyze taksiye binip gitti." dedi.

Yolda hala yağ olduğuna dikkat çeken Bektaş, nalburdan toprak alıp yola döktüklerini dile getirdi.

