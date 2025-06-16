Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda, B.Ö. yönetimindeki , bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.D.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan , sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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