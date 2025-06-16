Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda, B.Ö. yönetimindeki minibüs, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.D.'ye çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.