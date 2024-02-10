Minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Yeşilyayla Sokak'tan Mümin Gençoğlu Caddesi'ne aniden çıktığı öne sürülün Batın Atalı'nın (16) kullandığı bisiklete dün akşam saatlerinde minibüs çarptı.

Savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Hakan A. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Batın Atalı'nın duran kalbini uzun süren kalp masajıyla çalıştırıldı.

Sağlık görevlilerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Batın Atalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Belkız ve Mustafa Atalı çiftinin tek çocukları olan Batın Atalı'nın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Elazığ'a götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan yaralı arkadaşı Hakan A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

