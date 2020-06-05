Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir minibüs şoförü, dönüş yaparken 7 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk  hayatını kaybetti.

DHA 05.06.2020 - 17:24

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İstanbul Esenyurt'ta 7 yaşındaki bir çocuk minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, minibüs şoförü Sinan E., sokağa girmek için  sağa dönerken köşede duran 7 yaşındaki Emir Gülen'i fark etmeyerek çarptı.

Sinan E., ağır yaralanan çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapıldı, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzer yola çıkarıldı.

Ancak yolda durumu ağırlaştığı için yakındaki başka bir özel hastaneye götürülen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken minibüs şoförü Sinan E. gözaltına alındı. 

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