Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde gece saatlerinde Milas yönüne giden M.G.'nin kullandığı servis minibüsü, önündeki İlker Ertürk'ün (44) kullandığı motosiklete çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir otelde ses teknisyeni olarak çalışan Ertürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İlker Ertürk’ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Servis sürücüsü M.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

