Minibüsün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
İstanbul Maltepe'de minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı.
Kaza, saat 13.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.
Gökhan B.'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yazıcı’ya (76) çarptı.
İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan Yazıcı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Minibüs şoförü Gökhan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
