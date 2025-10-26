Minibüsün çarptığı yaşlı kadın yaralandı

İstanbul Maltepe'de minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı.

Minibüsün çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Kaza, saat 13.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Gökhan B.'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yazıcı’ya (76) çarptı.

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan Yazıcı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Minibüs şoförü Gökhan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...