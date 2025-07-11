Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halinde olan S.Ü. idaresindekiminibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Köpük’e çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Köpük’ün ağır yaralandığı tespit edildi. Olay yerindeki yapılan müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Köpük, hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.