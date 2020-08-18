Minibüsün önünü kesip şoför ile bekçiye saldırdılar

Bursa'da minibüs şoförü Ahmet Ünal ile araçta yolculuk yapan mahalle bekçisi, bekledikleri duraktan alınmadıklarını iddia eden bir kişi ile arkadaşı tarafından darp edildi.



Ahmet Ünal'ın kullandığı minibüsün önü, Acemler'e doğru seyir halindeyken bir araç tarafından kesildi.

Araçtan inen kişi, minibüse bindi. O sırada araçtan inen diğer bir kişi de minibüsün önüne geçerek, şoförü tehdit etmeye başladı.

Minibüse binmek için durakta beklemesine rağmen kendisini almadan yola devam ettiğini iddia eden kişi ile arkadaşı, Ahmet Ünal’ı darp etti.



AYIRMAK İSTEYEN BEKÇİYİ DE DARP ETTİLER

Minibüste sivil yolcu olarak bulunan mahalle bekçisi, 2 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak zanlılar, bekçiye de saldırdı. Minibüs şoförü saldırganlara biber gazı sıkarak kaçtı.

SALDIRGANLAR SERBEST

Darp edilen şoför ve bekçi saldırganlardan şikayetçi oldu. İfade için karakola götürülen iki saldırgan serbest bırakıldı.

