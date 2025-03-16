Minibüsün otomobile çarptığı kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvar’nda M.Ç. idaresindeki 21 ABA 566 minibüs, F.B. idaresindeki Hyundaı marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Diyarbakır
- Diyarbakır Yenişehir