Minibüsüyle geri manevra yaparken, 2 otomobile çarpıp kaçtı

Bursa'da şoförünün geri manevra yaptığı kamyonet, park halindeki 2 otomobile çarptı. Minibüsün şoförü kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüsüyle geri manevra yaparken, 2 otomobile çarpıp kaçtı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Nişan Sokak'ta meydana geldi.

Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, park halindeki 2 otomobile çarptı. Sürücü kazanın ardından aracıyla birlikte kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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