Samsun'un Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde yaşayan Kurnaz ailesinin 1,5 yaşındaki kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu.
Orman muhafaza memurları, olaydan 20 gün sonra evin 6 kilometre ilerisinde kemik parçaları ve elbiseler buldu. Kemiklerin Adli Tıp'taki incelemesi sürüyor.
Bölgede bulunan elbise ve ayakkabı tekinin Ecrin'e ait olduğu aile tarafından doğrulanmıştı. Bölgedeki aramada ayakkabının diğer teki de bulundu.
Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu
NTV Haber, DHATürkiye
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aranan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu sanılan ayakkabının diğer teki de bulundu.
Samsun'un Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde yaşayan Kurnaz ailesinin 1,5 yaşındaki kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu.