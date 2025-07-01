Minik Eymen'in feci ölümü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, minibüsün çarptığı 2 yaşındaki Sadık Eymen Yeşil hayatını kaybetti.

Minik Eymen'in feci ölümü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Dikili Mahallesi Kanal Sokak'ta İ.T. yönetimindeki , 2 yaşındaki Sadık Eymen Yeşil'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan , kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İ.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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