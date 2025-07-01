Minik Eymen'in feci ölümü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, minibüsün çarptığı 2 yaşındaki Sadık Eymen Yeşil hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Dikili Mahallesi Kanal Sokak'ta İ.T. yönetimindeki minibüs, 2 yaşındaki Sadık Eymen Yeşil'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü İ.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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