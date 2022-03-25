Minik Eymen’in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek

İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili annenin erkek arkadaşının telefonu incelenecek.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı.

Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu.

ANNE VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi.

5 yaşındaki Eymen, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.



İSTİNAF KARARI BOZDU



İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.



Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu.



Anne Mine Durak oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü

Bozma kararının ardından sanıklar bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin SEBGİS ile katılırken, UCİM avukatları ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu.



AVUKATLARI MAZERET VERDİ



Sanık avukatları ise mazeret sundukları için duruşmaya katılmadı. Bozma kararını okunmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Mine Durak’ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi.



İSTİSMAR GÖRÜNTÜSÜ TESPİTİ İÇİN İNCELENECEK



Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin’in telefonunun içinde minik Eymen’e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.



TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI



Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.