Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Kocabaş Mahallesi'nde dün evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Şeşen'nin (4) bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri Damlar mevkisinde, Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında çalışma yürüttü.



Nazlı Şeşen'nin cansız bedeni, çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.



Ekipler tarafından sudan çıkarılan naaşta yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

Minik Nazlı ve babası

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Hayatını kaybeden Minik Nazlı’nın ise babasıyla birlikte çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Minik Nazlı’nın dans ettiği ve eğlendiği görüntüler yer aldı.

NE OLMUŞTU?



Kocabaş Mahallesi'nde dün Nazlı Şeşen'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.



Nazlı Şeşen'nin evlerine yakın bir noktadaki demiryolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

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