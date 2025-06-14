Minik Semih'in organları üç çocuğa umut oldu
Sinop’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Semih'in beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan organları ise üç çocuğa umut oldu.
Sinop’un Ayancık ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Semih Efe Ö., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Semih’in beyin ölümü gerçekleşti.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Acılı aile, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Semih’in İKİ böbreği ve karaciğeri OMÜ'de Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut koordinasyonunda yapılan ameliyatla alındı.
Böbrekler Ankara'da, karaciğer ise Bursa'da organ bekleyen üç çocuğa nakledilecek.
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