Miraç Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

Miraç Kandili tarihi, 2023 yılına girilmesiyle birlikte binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Tüm İslam camiası tarafından önem arz eden Miraç Kandili bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

2023 yılı dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte, 2023 yılı kandil tarihleri belli oldu. Üç ayların başlangıcıyla birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili sona erdi. İlk kandilin sona ermesinin ardından yılın ikinci kandili olan tarihi gündeme geldi. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile idrak edildi. 2023 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili için tarih takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

Miraç Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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