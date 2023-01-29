Miraç Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

2023 yılı dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte, 2023 yılı kandil tarihleri belli oldu. Üç ayların başlangıcıyla birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili sona erdi. İlk kandilin sona ermesinin ardından yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili tarihi gündeme geldi. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile idrak edildi. 2023 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili için tarih Diyanet takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı