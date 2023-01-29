Miraç Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

2023 yılı dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte, 2023 yılı kandil tarihleri belli oldu. Üç ayların başlangıcıyla birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili sona erdi. İlk kandilin sona ermesinin ardından yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili tarihi gündeme geldi. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?



2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile idrak edildi. 2023 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili için tarih Diyanet takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.



Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi



Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe



Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi



Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi



Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba



Aşure günü – 28 Temmuz Cuma



Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı