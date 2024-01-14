Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili tarihi

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nin ardından şimdi de Miraç Kandili tarihi bekleniyor.



MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.



2024 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.



Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.



MİRAÇ NE DEMEK?



"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.



