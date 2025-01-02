Miraç Kandili ne zaman? Bir sonraki kandil ne zaman?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi. Milyonlarca Müslüman şimdi ise üç ayların ikinci kandili olarak Miraç Kandili'nin tarihini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman? Bir sonraki kandil ne zaman?

Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi. aleminde şimdi ise heyecanı başladı. İşte, "Miraç Kandili ne zaman?" sorusunun yanıtı...

BİR SONRAKİ KANDİL NE ZAMAN?

İslam aleminde sonraki kandil, Miraç Kandili olarak kutlanacak.

İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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