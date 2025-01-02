Miraç Kandili ne zaman? Bir sonraki kandil ne zaman?

Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi. İslam aleminde şimdi ise Miraç Kandili heyecanı başladı. İşte, "Miraç Kandili ne zaman?" sorusunun yanıtı...



BİR SONRAKİ KANDİL NE ZAMAN?



İslam aleminde sonraki kandil, Miraç Kandili olarak kutlanacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.



2025 KANDİL GÜNLERİ



Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)



Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)



Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)



Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

