Miras için babasına bombalı tuzak kurdu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mirastan pay almak için babasının aracına bomba koyan Polat E. ve ona yardım eden üç arkadaşı hakkında dava açıldı.



5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre olay, geçen yıl Haziran ayında meydana geldi.



İddiaya göre ağabeyinin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle husumet besleyen Polat E., ağabeyinin tarafını tuttuıunu düşündüğü babasına da düşmanlık güttü.



ARACA KONAN BOMBA FARK EDİLDİ



Ardından da mirastan pay almak için babasını öldürmek üzere 26 bin lira karşılığında üç arkadaşıyla plan yaptı.



Kurulan bomba düzeneği, babasının servis aracına yerleştirildi.



Baba poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Bomba burada patladı ve ölen ya da yaralanan olmadı.



"TEŞEBBÜS" AŞAMASINDA KALDI



Bomba fark edildiği ve ölü-yaralı olmadığı için "teşebbüs" aşamasında kalan eylem nedeniyle gözaltına alınan Polat E., ve üç arkadaşı tutuklandı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanıklar hakkında 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep edildi.