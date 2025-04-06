Miras katliamcısından itiraf: "Onu da öldürecektim, balkondan atlayıp kaçtı!"
Tekirdağ'da miras kavgası nedeniyle üç kişiyi öldüren Mehmet Garip, ifadesinde silahı internetten satın aldığını anlattı. Öldürdüğü üç kişinin yanı sıra, balkondan atlayıp kaçan damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi hedeflediğini söyleyen saldırgan, tutuklandı.
Tekirdağ'da miras meselesi nedeniyle husumetli olduğu üç kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Olay dün Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Ihlamur Sokak'taki bir apartmanda akrabalar arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında Mehmet Garip isimli kişi, ağabeyinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'yı silahla vurup öldürdü.
Saldırgan olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Mehmet Garip, işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Garip'in ifadesinde, miras yüzünden akrabaları ile aralarında husumet bulunduğu, yengesi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip, Emine Bahar Tunalı'nın yanı sıra balkondan atlayıp kaçan damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.
SİLAHLI İNTERNETTEN ALMIŞ
Garip, ifadesinde cinayetlerde kullandığı tabancayı internet üzerinden satın aldığını da söyledi.
Evindeki aramada bir de tabanca susturucusu bulunan Garip'ın olayda susturucuyu kullanmadığı belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Mehmet Garip'in öldürdüğü Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı için Fevzipaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazeye ölenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Olayda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Zülküf Garip, ayakta durmakla güçlük çekti.
Mehmet Garip'in öldürmeyi hedeflediği damatları Buğra Garip ise eşinin tabutunun başından ayrılmadı.
Öldürülen üç kişi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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