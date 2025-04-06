Miras katliamcısından itiraf: "Onu da öldürecektim, balkondan atlayıp kaçtı!"

Saldırgan olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kavga sırasında Mehmet Garip isimli kişi, ağabeyinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'yı silahla vurup öldürdü.

Olay dün Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Ihlamur Sokak'taki bir apartmanda akrabalar arasında kavga çıktı.

Tekirdağ'da miras meselesi nedeniyle husumetli olduğu üç kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Garip'in ifadesinde, miras yüzünden akrabaları ile aralarında husumet bulunduğu, yengesi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip, Emine Bahar Tunalı'nın yanı sıra balkondan atlayıp kaçan damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

Evindeki aramada bir de tabanca susturucusu bulunan Garip'ın olayda susturucuyu kullanmadığı belirtildi.

Garip, ifadesinde cinayetlerde kullandığı tabancayı internet üzerinden satın aldığını da söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Mehmet Garip'in öldürdüğü Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı için Fevzipaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye ölenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Olayda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Zülküf Garip, ayakta durmakla güçlük çekti.