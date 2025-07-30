Miras kavgası kanlı bitti: Yengesini silahla ağır yaralayıp intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat S. (48) ile yengesi D.S. arasında iddiaya göre miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ferhat S.'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan D.S.'yi Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.