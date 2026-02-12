Miras kavgası kardeş cinayetiyle bitti

Kütahya'nın Simav ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Demirci beldesinde ikamet eden ve miras kalan tarlanın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan İbrahim Güneç ile kardeşi Nurullah Güneç, tartışmaya başladı. Eskideğirmen mevkisindeki olay büyüdü iki kardeş birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 53 yaşındaki İbrahim Güneç olay yerinde hayatını kaybederken, 49 yaşındaki Nurullah Güneç ise ayağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

Yaralı Nurullah Güneç, sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Güneç'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.