Miras kavgasında abisini öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.



Durhasan Mahallesi Solaklar Caddesi'nde Y.A. ile ağabeyi Tuncay A, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, av tüfeğiyle ağabeyine ateş açtı.



Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncay A'ya ilk müdahaleyi yaptı.



İzmit'te özel hastaneye kaldırılan Tuncay A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



KAVGANIN NEDENİ MİRAS

İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu ve aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Tuncay A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İki kardeşin miras olarak kalan samanlığı bölüşürken aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.

