Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Atilla K.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri ise çevrede yaptığı araştırmada olaydan sonra kaçan şüpheli Yusuf K.'yı tüfekle birlikte yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Kardeşinin silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitiren Atilla'nın eşinden ayrıldığı ve çocuklarının ise olay sırasında il dışında olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.