Miras kavgasında hakim ağabeyini silahla vurdu

İstanbul'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti.

Olay, Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim olan Z.Y., işe gitmek için evinden çıktıktan sonra kendisini kapıda bekleyen kardeşi G.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada G.Y., ağabeyi Z.Y.'yi silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Z.Y.'nin kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğünü belirledi.

"MİRAS NEDENİYLE HUSUMET VAR"

Hastanede polislere ifade veren Z.Y. “Kardeşim G.Y. ile aramızda miras paylaşımı nedeniyle uzun süredir husumet bulunuyor. Tartışma sırasında kardeşim ateş etti." iddiasında bulundu.

Polis ekipleri Z.Y.'nin ifadesinin ardından G.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.