Miras kavgasında kan aktı: Amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı

Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bir bağ evinde meydana gelen olayda; Ş.P. ile iddiaya göre akrabaları arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P. ismini aldığı amcası Ş.P. ve İ.T., D.T. ile Y.P'yi bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan Ş.P., İ.T, D.T. ile Y.P'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Ş.P. ve Y.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan Ş.P. polis ekiplerince Gesi Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünün geçirilen Ş.P. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.