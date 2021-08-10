Miras kavgasında kardeşini öldürdü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişi, miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, kardeşini silahla öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan sitenin bahçesinde H.G. (62) ile kardeşi Uğur G. (48) arasında tartışma çıktı.



Miras anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada H.G, kardeşine tabancayla ateş etti.



Açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Uğur G'nin cesedi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan H.G'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.