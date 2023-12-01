Miras kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde Mehmet Deniz, akrabalarıyla arasında miras nedeniyle çıkan kavgada sopayla dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Miras kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü

'de miras cinayeti işlendi. Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64), eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25), Gül Yağmur D.Y. (31), damadı Emrah Y. (27) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları Mehmet Deniz'i sopayla dövdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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