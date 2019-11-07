Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu öldürdü

Aksaray'da bir kişi, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.



Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan M.E (48) ile evine misafirliğe gelen babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba R.E. üzerinde taşıdığı tabancayla oğlu M.E'yi başından vurdu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.E. kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan R.E. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray-Nevşehir kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı.