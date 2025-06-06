Miras paylaşımı kanlı bitti: Dayısını bıçakladı
Adana'da Yılmaz K., miras paylaşımı yüzünden husumetli oldukları dayısı Yılmaz D.’yi bıçakla yaraladı.
Adana'da otomobille gezintiye çıkan Yılmaz D., miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Cumali K.’nin (48) iş yerinin önünden geçerken taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmayı öğrenip olay yerine gelen Cumali K.’nin oğlu Yılmaz K. de tartışmaya dahil oldu, kavga çıktı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Yılmaz K., dayısı Yılmaz D.’yi dövüp, bıçakla saldırdı.
Elinden yaralanan Yılmaz D., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi.
Bu kez de Yılmaz K.’nin kuzeni A.Ç. isimli genç kız, kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı.
ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE YAKALANDI
Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Yılmaz D.’nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, şüpheliler Yılmaz K., babası Cumali K. ve kuzeni A.Ç.’yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.
"BİZ, KENDİMİZİ KORUMAK İSTEDİK"
Emniyete götürülen Cumali K., sorgusunda, “Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, ‘Evinden çıkarsan, seni vururum’ diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik." iddiasında bulundu.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
babası Cumali K. ise adli kontrol şartı, kuzeni A.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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