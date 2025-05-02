Miras tartışması cinayetle bitti: Yeğenini tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iddiaya göre, daha önce miras nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından Muhammet Aylas otomobiline binip gitmeye çalıştığı sırada, amca K.A. da aracına binerek yeğeninin otomobiline çarpıp, durdurdu.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

K.A., yanında bulunan pompalı tüfekle yeğenine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

K.A. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Aylas’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve araçlarda inceleme yaptı.

Muhammet Aylas’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.