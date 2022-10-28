'Miras' yalanıyla Alman iş adamlarını dolandırdı! 2 milyon 700 bin euroluk vurgun

İstanbul’da yaşayan Ayhan Yetim, Almanya'da faaliyet gösteren enerji şirketi sahiplerini arayarak kendisine yüklü miktarda miras kaldığını ancak bu parayı kullanabilmek için ülkeye yatırımcı çekmesi gerektiğini söyledi.



Yetim, bu şekilde iş adamlarına sahte belgeler göndererek paravan şirketler kurdurdu. Bu yolla yaklaşık 2 milyon 700 bin euroluk para gönderen iş adamları, şirketlerin paravan olduğunu anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.



Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ayhan Yetim ve beraber çalıştığı tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.



İstanbul, İzmir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, bin 20 fişek, 2 kilo 556 gram marihuana ile dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 96 bin 95 avro ile 16 bin 130 dolar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan Yetim’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.