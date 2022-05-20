Miras yüzünden kardeşini öldüren sanığın cezası belli oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, miras yüzünden kardeşini öldüren kişinin cezası belli oldu.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.F.A. ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada söz verilen H.F.A, Kaman'da olayın meydana geldiği 20 Mayıs 2021'de kardeşi V.A. ile babalarından kalan evle ilgili tartıştıklarını, kardeşinin kendisine hakaret etmesi ve tehditte bulunması üzerine belindeki tabanca ile 5-6 el ateş ettiğini söyledi.

''KÜFÜR EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM''



H.F.A, "Kardeşime 'Evi ya sen al ya da ben alayım. Bunca zaman geçti, dost var düşman var. Sıkıntı yaşamayalım' dedim. 'Ne dostu, düşmanıymış?' diyerek bana küfür etti. Evin etrafına tel çekeceğini söyledi. 'Geleni de topuğundan vururum' diyerek tehdit etti. Küfür edince kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

''PİŞMANIM'' DEYİP TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Pişman olduğunu belirten sanık, tahliyesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ



Mahkeme heyeti, H.F.A'ya "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.