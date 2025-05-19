Miras yüzünen tartıştığı kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Serkan Demir, miras yüzünden aralarında husumet bulunan kardeşi Emrah Demir ve yengesi Safiye Demir'e tabanca ile kurşun yağdırdı.



Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katında oturan Emrah Demir ve eşi Safiye Demir arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Serkan Demir jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi.