Miray'ın ölmesine neden olan öğretmen asli kusurlu bulundu

Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın yargılamasına devam edildi.

İlk duruşması, Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmanın 2'ncisinde ise öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



Öğretmen Banu Kaya önceki verdiği beyanlarını tekrarlayarak, “Öyle bir şey olduğu için çok üzgünüm. Ben de o ailenin yerinde olabilirdim. Her iki taraf için de zor. Çocuklarım okuyor, bana ihtiyaçları var. Tahliyemi talep ederim, takdir sizin.” ifadelerine yer verdi.



ASLİ KUSURLU BULUNDU



Miray'ın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olay kapsamında hazırlanan savcılık mütalaasında, “Okul bahçesinde görüş kısıtlılığına rağmen kontrolsüzce sağa dönüş yaparak manevra alanında bulunan yayayı fark edememiştir. Olayda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleriyle asli kusurludur.” ifadeleri yer alırken tutuklu beden eğitimi öğretmeninin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasını istendi.



Mahkeme heyeti öğretmen Banu Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



NE OLMUŞTU?



Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya cip ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

