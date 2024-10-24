Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin tahliye talebine aileden tepki

Miray ağır yaralanırken, görevlilerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Eda- Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miray, kurtarılamadı. Olayın ardından öğretmen Kaya ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Banu Kaya'nın Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya Eda ve Yakup Arslan çifti ile avukatları ve sanık avukatı da katıldı.

"KAMUOYU VİCDANINDA DERİN YARA AÇMIŞTIR"



"Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Banu Kaya, davanın üçüncü duruşmasında, “Çok üzgünüm benim de 2 çocuğum var. Onlar da sınava hazırlanıyorlar. Çocuklarımın ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var” diyerek tahliye talebinde bulundu.



Müşteki avukatı ise öğretmen Banu Kaya’nın olayda hiçbir tedbire başvurmadığını ve kuralları tanımadığını belirterek, bilinçli taksirle değil, olası kastla suçu işlediğini söyledi.



Müşteki avukatı, sanık Banu Kaya’nın özür dilemesi ve üzgün olduğunu belirtmesi üzerine, “Dürtü ile bu aşamada ancak söylenebilen özür, ailemiz ve kamuoyu vicdanında derin bir yara açmıştır. Bu söz olaydan daha vahimdir” diyerek özrü samimiyetsiz bulduğunu ifade etti.



Bunun üzerine söz alan sanık öğretmen Banu Kaya, “Benim bu zamana kadar hiçbir cezam yoktur. Çocuklarla diyaloğum da herkes tarafından bilinir. Samimiyetsiz olduğum yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

