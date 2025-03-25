Misafir gibi girdiler, asansörün güç kaynağını çaldılar

Adana'nın Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki apartmanda 11 Mart'ta saat 23.00 sıralarında yüzünü kapüşonla gizleyen Veysel K.D. (34), İsmail M. (23) ve Onur Ali Y. (28) apartmana girip, çatı katına çıktı.

Asansör dairesine giren şüpheliler, asansörün invertörünü sökerek alıp kaçtı. Şüphelilerin apartmana girdiği ve çaldıkları cihazla çıktığı anlar, güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Asansörün çalışmadığını fark eden apartman yöneticisi Y.A.'nın ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adreslerine yaptığı baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel K.D., İsmail M. ve Onur Ali Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.