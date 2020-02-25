Misafir hasretini tabelayla gidermeye çalışıyor

Yıldızeli ilçesine 40 kilometre mesafedeki Tatköy köyü sakini 80 yaşındaki İbrahim Karabulut, namı diğer Ethem amca, evinin bahçe kapısına astırdığı bir tabela ile evinde ağırlayacağı misafirlerini bekliyor. Çocukluğunda babasından gördüğü misafirperverliği devam ettirmek isteyen Ethem amca, köyden göç etmeyerek köyünde yaşamaya devam etti. Uzun yıllardır köyünde yaşayan ve misafiri çok seven Ethem amca, babasının izinden gitmek ve evinde misafir ağırlayabilmek için evinin bahçe kapısına ‘Bu hane misafire açıktır’ yazılı pankart astı. Yaklaşık 5 yıldır asılı olan pankart ile çokça özlemini çektiği misafirlerin yolunu gözler oldu. Tek sıkıntısı gelmeyen misafirler. Karabulut, geçmişte olduğu gibi misafirin gelmediğini söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İbrahim Karabulut, çocukluğunda evlerine sürekli misafir geldiğini ifade ederek, “Benim çocukluğumda evimize çok misafir gelirdi. Babam çok misafirperverdi. Misafir çok sevdiğim için ben köyümden gitmedim. Benim emsallerim müftülükten emekli oldular. Ben dört makam üzerine Kuran-ı Kerim okurum. Babamın yurdunu bırakıp gitmedim. Babamın ocağını bırakmayacağım dedim. Onun için misafiri çok arzu ediyorum. Rabbim bir misafir gönderiyorsa geliyor. 2 bardak su, bir bardak ayran içirebilirsem çok mutlu oluyor” dedi.

BABASININ İZİNDE GİDİYOR



Karabulut, babası gibi misafirperverliği sürdürdüğünü söyleyerek, “Biz içeride bulunuyoruz. Kimse görünmüyor. Garip geliyor bilmiyor. Dışarıya yazdırdım ki ‘Bu hane misafire açıktır’ altına da telefonumu yazdırdım. Adam geliyor, bazen biz olmaya biliyoruz tabi, telefon ediyor. Üç tane bacım vardı, 2’si rahmetli oldu. Yedi tane oğlum var. Her biri bir yerde. Kimi İstanbul’da kimi Bursa’da. Daha önceleri benim çok misafirim gelirdi, otobüsçüydüm. Tabi ona alıştık. Şimdi de misafir yok. Az geliyor, binde bir. Gönlüm arz ediyor ki hiç olmazsa günde bir iki tane misafir gelsin de sohbet edelim. Ama yok gelmiyor” diye konuştu.

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