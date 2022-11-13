Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı

Eskişehir'de misafir olarak geldiği evdeki çelik kasadan para çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, merkez Odunpazarı ilçesinde yaşayan F.Ç, kendisini ziyarete gelen bir kişinin kasada bulunan 1000 dolar ile 14 bin lirayı çaldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.



Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.



Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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