Mısır Çarşısı'nda bayram telaşı

Bayram öncesi lokum satışlarında artış yaşandığına dikkati çeken tezgahtar Cemal Murat, "Hindistan cevizli, narlı, Antep fıstıklı, kadayıflı, çifte kavrulmuş, cevizli ve daha birçok çeşit lokumlarımız bulunuyor. Bayram yoğunluğu başladı. Aslında geçen Kurban Bayramı kadar yoğun değil. Millet köyüne gitti ama yine de kalabalık fazla, satışlarımızın maşallahı var." ifadelerini kullandı.



Şarküteride çalışan Mehmet Memiş, "Biz daha çok zeytin, peynir, tereyağı, taze kaşar satıyoruz. Kurban Bayramı olduğu için et ürünleri satılmıyor. Vatandaş, alışverişte daha çok süt ve süt ürününe yöneliyor yani tercihlerini peynir almaktan yana kullanıyorlar." diye konuştu.



