Mısır Çarşısı'nda virüs temizliği (Mısır Çarşısı ne zaman açılacak?)

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması yapıldı. İstanbul'daki tarihi çarşının 1 Haziran'da saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı 28.05.2020 - 13:47 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 13:50

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İstanbul'da Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, tarihi Mısır Çarşısı'nın içi önce köpüklü suyla yıkandı, ardından özel solüsyonlarıyla dezenfekte edildi.

1 HAZİRAN'DA YENİDEN AÇILACAK

Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.

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