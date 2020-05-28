Mısır Çarşısı'nda virüs temizliği (Mısır Çarşısı ne zaman açılacak?)

İstanbul'da Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, tarihi Mısır Çarşısı'nın içi önce köpüklü suyla yıkandı, ardından özel solüsyonlarıyla dezenfekte edildi.

1 HAZİRAN'DA YENİDEN AÇILACAK

Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.

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