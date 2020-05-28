Mısır Çarşısı'nda virüs temizliği (Mısır Çarşısı ne zaman açılacak?)

Anadolu Ajansı 28.05.2020 - 13:47 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 13:50
İstanbul'da Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, tarihi Mısır Çarşısı'nın içi önce köpüklü suyla yıkandı, ardından özel solüsyonlarıyla dezenfekte edildi.
1 HAZİRAN'DA YENİDEN AÇILACAK
Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.
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