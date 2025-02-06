Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın

İstanbul'un Fatih ilçesi Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yanında restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

