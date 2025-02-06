Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın

İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın

'un Fatih ilçesi Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yanında restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın - 1 Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın - 2 Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

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