Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Ankara'da

Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştirecek.



Sisi'nin ziyareti 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacak.

Sisi, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mevkidaşı ile yapacağı başbaşa görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak.

Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar ele alınacak.



İLK TOPLANTI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Ziyaret Çerçevesinde karşılıklı olarak çok sayıda bakanın katılımı ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da gerçekleştirilecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

Maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.