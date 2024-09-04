Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Ankara'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunacak. Sisi'nin ziyareti 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak. Öta yandan ziyaret çerçevesinde karşılıklı olarak çok sayıda bakanın katılımı ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Ziyarette maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Ankara'da

Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var.  Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştirecek. 

Sisi'nin ziyareti 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacak.

Sisi, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı 'ın, mevkidaşı ile yapacağı başbaşa görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak.

Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar ele alınacak.

İLK TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Ziyaret Çerçevesinde karşılıklı olarak çok sayıda bakanın katılımı ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da gerçekleştirilecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

Maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

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